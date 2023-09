SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Zug Estates B bedeutet

Vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.09.2020 wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zug Estates B-Papier an diesem Tag bei 1 980,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,051 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,30 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 22.09.2023 auf 1 590,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,70 Prozent vermindert.

Zug Estates B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 812,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at