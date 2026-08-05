Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Investmentbeispiel
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05.08.2026 10:03:52
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zuger Kantonalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4 999,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,200 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 10 350,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 070,41 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +107,04 Prozent.
Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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