SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zuger Kantonalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4 999,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,200 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 10 350,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 070,41 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +107,04 Prozent.

Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at