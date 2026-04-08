SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Zuger Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6 900,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,449 Zuger Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 10 300,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 927,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,28 Prozent gesteigert.

Alle Zuger Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at