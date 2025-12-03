SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.12.2024 wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8 140,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Zuger Kantonalbank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,012 Zuger Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,85 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 02.12.2025 auf 8 860,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 8,85 Prozent.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at