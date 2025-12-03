XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Zuger Kantonalbank-Investition? 03.12.2025 10:04:23

SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.12.2024 wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8 140,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Zuger Kantonalbank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,012 Zuger Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,85 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 02.12.2025 auf 8 860,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 8,85 Prozent.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zuger Kantonalbankmehr Nachrichten