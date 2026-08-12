SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Zuger Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zuger Kantonalbank-Aktie bei 8 720,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,147 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 10 200,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 697,25 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,97 Prozent gesteigert.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 2,98 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at