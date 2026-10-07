SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8 780,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,114 Zuger Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers auf 11 050,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 258,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,85 Prozent vermehrt.

Alle Zuger Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at