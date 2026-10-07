Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Lohnender Zuger Kantonalbank-Einstieg?
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07.10.2026 10:03:42
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8 780,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,114 Zuger Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers auf 11 050,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 258,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,85 Prozent vermehrt.
Alle Zuger Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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