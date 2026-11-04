Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Zuger Kantonalbank-Investition
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8 780,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 1,139 Zuger Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 12 984,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 400,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,84 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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