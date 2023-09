SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Zuger Kantonalbank-Investition eingebracht

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Zuger Kantonalbank-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6 340,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,158 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Aktien wären am 19.09.2023 1 217,67 CHF wert, da der Schlussstand 7 720,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,77 Prozent gesteigert.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 2,24 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at