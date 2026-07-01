SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zuger Kantonalbank-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6 860,00 CHF wert. Bei einem Zuger Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,458 Zuger Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 14 941,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10 250,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 14 941,69 CHF, was einer positiven Performance von 49,42 Prozent entspricht.

Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at