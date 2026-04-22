Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Rentable Zuger Kantonalbank-Investition?
|
22.04.2026 10:03:49
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zuger Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 8 780,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,114 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11 250,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 281,32 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,13 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zuger Kantonalbank
Analysen zu Zuger Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zuger Kantonalbank
|12 400,00
|2,48%