Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Rentable Zuger Kantonalbank-Investition? 22.04.2026 10:03:49

SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zuger Kantonalbank-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zuger Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 8 780,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,114 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11 250,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 281,32 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,13 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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