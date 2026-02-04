SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Zuger Kantonalbank-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Zuger Kantonalbank-Anteile letztlich bei 7 460,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 1,340 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 841,82 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 03.02.2026 auf 9 580,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,42 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at