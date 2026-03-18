Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Frühes Investment
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18.03.2026 10:04:50
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 18.03.2016 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4 949,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,021 Zuger Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie auf 10 450,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 115,38 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +111,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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