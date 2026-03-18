SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.03.2016 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4 949,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,021 Zuger Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie auf 10 450,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 115,38 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +111,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at