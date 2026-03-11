SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Zuger Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 6 720,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,149 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 470,24 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 10.03.2026 auf 9 880,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 47,02 Prozent vermehrt.

Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at