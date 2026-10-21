SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Zuger Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zuger Kantonalbank-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6 640,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,015 Zuger Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11 350,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,93 CHF wert. Mit einer Performance von +70,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuger Kantonalbank wurde am Markt mit 3,25 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at