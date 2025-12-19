SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: Hätte sich eine Zwahlen et Mayr SA-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zwahlen et Mayr SA-Investment gewesen.

Zwahlen et Mayr SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zwahlen et Mayr SA-Anteile betrug an diesem Tag 142,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 70,423 Zwahlen et Mayr SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 10 070,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 0,70 Prozent.

Am Markt war Zwahlen et Mayr SA jüngst 10,04 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at