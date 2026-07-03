SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zwahlen et Mayr SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Zwahlen et Mayr SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Zwahlen et Mayr SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zwahlen et Mayr SA-Papier an diesem Tag bei 170,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,824 Zwahlen et Mayr SA-Anteilen. Die gehaltenen Zwahlen et Mayr SA-Anteile wären am 26.06.2026 8 470,59 CHF wert, da der Schlussstand 144,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 15,29 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Zwahlen et Mayr SA eine Börsenbewertung in Höhe von 10,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at