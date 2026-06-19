SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zwahlen et Mayr SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 150,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,667 Zwahlen et Mayr SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2026 auf 144,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,00 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 4,00 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zwahlen et Mayr SA eine Marktkapitalisierung von 10,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at