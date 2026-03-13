SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.03.2023 wurde das Zwahlen et Mayr SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Zwahlen et Mayr SA-Anteile an diesem Tag bei 162,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,173 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 144,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 888,89 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 11,11 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Zwahlen et Mayr SA einen Börsenwert von 10,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at