SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zwahlen et Mayr SA-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Zwahlen et Mayr SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zwahlen et Mayr SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 187,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,348 Anteilen. Die gehaltenen Zwahlen et Mayr SA-Papiere wären am 19.02.2026 770,05 CHF wert, da der Schlussstand 144,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,99 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Zwahlen et Mayr SA betrug jüngst 10,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at