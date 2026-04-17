Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
|Rentable Zwahlen et Mayr SA-Anlage?
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17.04.2026 10:03:58
SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Zwahlen et Mayr SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Zwahlen et Mayr SA-Anteile bei 190,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,526 Anteile im Depot. Die gehaltenen Zwahlen et Mayr SA-Anteile wären am 16.04.2026 75,26 CHF wert, da der Schlussstand 143,00 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 75,26 CHF entspricht einer negativen Performance von 24,74 Prozent.
Insgesamt war Zwahlen et Mayr SA zuletzt 10,04 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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