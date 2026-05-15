Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
|Hochrechnung
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zwahlen et Mayr SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Zwahlen et Mayr SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Zwahlen et Mayr SA-Papier letztlich bei 185,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,405 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zwahlen et Mayr SA-Papiers auf 143,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 772,97 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,70 Prozent.
Zwahlen et Mayr SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,03 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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