Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
|Lukrative Zwahlen et Mayr SA-Anlage?
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10.04.2026 10:03:36
SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Zwahlen et Mayr SA-Papier via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Zwahlen et Mayr SA-Aktie 150,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert, befänden sich nun 66,667 Zwahlen et Mayr SA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (143,00 CHF), wäre die Investition nun 9 533,33 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,67 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Zwahlen et Mayr SA belief sich zuletzt auf 10,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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