SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zwahlen et Mayr SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 23.01.2021 wurden Zwahlen et Mayr SA-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 198,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,505 Zwahlen et Mayr SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 144,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,73 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 27,27 Prozent.

Zwahlen et Mayr SA war somit zuletzt am Markt 10,11 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at