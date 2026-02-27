Zwahlen et Mayr Aktie

WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731

Zwahlen et Mayr SA-Anlage 27.02.2026 10:03:43

SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Zwahlen et Mayr SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Zwahlen et Mayr SA-Papier letztlich bei 188,80 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investierten, hätten nun 52,966 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 627,12 CHF, da sich der Wert einer Zwahlen et Mayr SA-Aktie am 26.02.2026 auf 144,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,73 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Zwahlen et Mayr SA zuletzt 10,10 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

