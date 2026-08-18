Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
|Accelleron Industries-Investition
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Accelleron Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,96 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investierten, hätten nun 43,554 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 79,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 453,83 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 245,38 Prozent angewachsen.
Accelleron Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,05 Mrd. CHF gelistet. Das Accelleron Industries-IPO fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Papiers belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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