Accelleron Industries Aktie

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WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

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Accelleron Industries-Investition 18.08.2026 10:03:34

SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Accelleron Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Accelleron Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,96 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investierten, hätten nun 43,554 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 79,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 453,83 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 245,38 Prozent angewachsen.

Accelleron Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,05 Mrd. CHF gelistet. Das Accelleron Industries-IPO fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Papiers belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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