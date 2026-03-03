Accelleron Industries Aktie

WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

Accelleron Industries-Anlage im Blick 03.03.2026 10:04:01

SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Accelleron Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Accelleron Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Accelleron Industries-Anteile an diesem Tag bei 23,10 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investiert hat, hat nun 43,290 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 173,16 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Papiers am 02.03.2026 auf 73,30 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 217,32 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Accelleron Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 6,88 Mrd. CHF. Am 03.10.2022 wurden Accelleron Industries-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein Accelleron Industries-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

