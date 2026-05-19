SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Accelleron Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Accelleron Industries-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Accelleron Industries-Anteile betrug an diesem Tag 49,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,028 Accelleron Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 84,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,69 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,69 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Accelleron Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 7,95 Mrd. CHF. Die Accelleron Industries-Aktie wurde am 03.10.2022 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Accelleron Industries-Anteils auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at