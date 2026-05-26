Accelleron Industries Aktie

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WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

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Accelleron Industries-Investition im Blick 26.05.2026 10:03:47

SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Accelleron Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Accelleron Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,26 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 44,924 Accelleron Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 79,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 564,69 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 256,47 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Accelleron Industries einen Börsenwert von 7,45 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Papiere an der Börse SWX war der 03.10.2022. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Papiers lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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