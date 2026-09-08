Accelleron Industries Aktie

Accelleron Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

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Frühe Investition 08.09.2026 10:03:40

SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Accelleron Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Accelleron Industries-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,75 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 14,337 Accelleron Industries-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.09.2026 1 086,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 75,80 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 8,67 Prozent.

Accelleron Industries wurde am Markt mit 7,15 Mrd. CHF bewertet. Am 03.10.2022 wurden Accelleron Industries-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Accelleron Industries-Papier bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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