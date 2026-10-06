SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Accelleron Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Accelleron Industries-Papier an diesem Tag bei 64,95 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 153,965 Accelleron Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 74,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 470,36 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,70 Prozent.

Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 7,09 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Papiere an der Börse SWX war der 03.10.2022. Der Erstkurs der Accelleron Industries-Aktie lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at