SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 11.08.2025 wurden Accelleron Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75,10 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investiert hat, hat nun 1,332 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Accelleron Industries-Aktie auf 74,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,07 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,93 Prozent.

Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 6,93 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Anteile an der Börse SWX war der 03.10.2022. Das Accelleron Industries-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at