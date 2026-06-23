Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
|Performance unter der Lupe
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accelleron Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 23.06.2023 wurde das Accelleron Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 465,116 Accelleron Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40 000,00 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Anteils am 22.06.2026 auf 86,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 300,00 Prozent zugenommen.
Accelleron Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,00 Mrd. CHF. Accelleron Industries-Papiere wurden am 03.10.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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