SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accelleron Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Accelleron Industries-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Accelleron Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,237 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 70,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 300,21 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 200,21 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 6,65 Mrd. CHF. Das Accelleron Industries-IPO fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Accelleron Industries-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at