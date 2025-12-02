SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accelleron Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Accelleron Industries-Investment gewesen.

Am 02.12.2024 wurden Accelleron Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Accelleron Industries-Anteile an diesem Tag bei 49,48 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20,210 Accelleron Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 62,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 253,03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,30 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 5,96 Mrd. CHF. Am 03.10.2022 wagte die Accelleron Industries-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Accelleron Industries-Aktie auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

