SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Accelleron Industries-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Accelleron Industries-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Accelleron Industries am 28.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,50 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde die Accelleron Industries-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent erhöht. Accelleron Industries zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 119,17 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 53,37 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Accelleron Industries-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 84,10 CHF. Am 29.04.2026 wird das Accelleron Industries-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Accelleron Industries-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Accelleron Industries-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Accelleron Industries-Papier eine Dividendenrendite von 2,44 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 2,68 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Accelleron Industries-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Accelleron Industries-Kurs via SIX SX 271,79 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 308,75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Accelleron Industries

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,98 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,81 Prozent fallen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Accelleron Industries

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Accelleron Industries beträgt aktuell 8,057 Mrd. CHF. Das KGV von Accelleron Industries beträgt aktuell 29,93. Der Umsatz von Accelleron Industries belief sich in 2025 auf 1,049 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 2,06 CHF.

Redaktion finanzen.at