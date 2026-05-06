SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Addex Therapeutics-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Addex Therapeutics-Papier bei 2,46 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 065,041 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186,99 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 98,13 Prozent verringert.

Addex Therapeutics wurde am Markt mit 7,21 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at