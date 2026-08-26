SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Addex Therapeutics-Investment verlieren können.

Am 26.08.2016 wurde das Addex Therapeutics-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,82 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,461 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 0,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,03 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 99,09 Prozent.

Der Marktwert von Addex Therapeutics betrug jüngst 3,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at