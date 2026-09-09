Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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Investmentbeispiel 09.09.2026 10:03:55

SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Addex Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Addex Therapeutics-Aktie bei 0,08 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 132 978,723 Addex Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,03 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 537,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 64,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Addex Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 3,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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