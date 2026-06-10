Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Investition im Blick
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr verloren
Am 10.06.2025 wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Addex Therapeutics-Anteile bei 0,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16 393,443 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 0,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 750,82 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,92 Prozent abgenommen.
Am Markt war Addex Therapeutics jüngst 5,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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