Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Rentable Addex Therapeutics-Investition?
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08.07.2026 10:03:40
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 0,06 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166 666,667 Addex Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 233,33 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 07.07.2026 auf 0,04 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 5,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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