Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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Frühe Anlage 20.05.2026 10:04:25

SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 0,13 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 7 692,308 Addex Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 356,92 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 19.05.2026 auf 0,05 CHF belief. Damit wäre die Investition um 64,31 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 5,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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