SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Addex Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 0,18 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Addex Therapeutics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56 179,775 Addex Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 24.03.2026 2 134,83 CHF wert, da der Schlussstand 0,04 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -78,65 Prozent.

Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 5,73 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at