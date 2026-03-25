Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Investition im Blick
|
25.03.2026 10:04:44
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht
Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 0,18 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Addex Therapeutics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56 179,775 Addex Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 24.03.2026 2 134,83 CHF wert, da der Schlussstand 0,04 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -78,65 Prozent.
Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 5,73 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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