SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Addex Therapeutics-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Addex Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 161 290,323 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 0,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 516,13 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 14,84 Prozent gleich.

Am Markt war Addex Therapeutics jüngst 8,00 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at