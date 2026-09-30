SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,07 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 153 846,154 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (0,02 CHF), wäre das Investment nun 3 169,23 CHF wert. Mit einer Performance von -68,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Addex Therapeutics betrug jüngst 2,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at