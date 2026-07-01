Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Investition im Blick
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet
Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Addex Therapeutics-Papier bei 2,69 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 371,747 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,02 CHF wert. Mit einer Performance von -98,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Addex Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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