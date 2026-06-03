Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Addex Therapeutics-Einstieg? 03.06.2026 10:03:41

SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Addex Therapeutics-Aktie gebracht.

Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 2,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,444 Addex Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2,04 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,96 Prozent abgenommen.

Addex Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,36 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.

mehr Nachrichten