Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Profitabler Addex Therapeutics-Einstieg?
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen
Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 2,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,444 Addex Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2,04 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,96 Prozent abgenommen.
Addex Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,36 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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