Adecco Aktie

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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Dividendenaktie 16.04.2026 10:02:58

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Dividende zahlt Adecco SA den Anteilseignern

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Dividende zahlt Adecco SA den Anteilseignern

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Adecco SA-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Adecco SA am 15.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 CHF je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung von Adecco SA beziffert sich auf 164,96 Mio. CHF. Damit wurde die Adecco SA-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 59,92 Prozent vermindert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Adecco SA-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 19,19 CHF in den Feierabend. Heute wird der Adecco SA-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Adecco SA-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Adecco SA-Wertpapiers 4,33 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,47 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Adecco SA-Kurs via SIX SX um 70,55 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -26,92 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Adecco SA-Kurs.

Dividendenprognose von Adecco SA

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,12 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 5,39 Prozent bedeuten.

Adecco SA-Kerndaten

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Adecco SA beträgt aktuell 3,121 Mrd. CHF. Das Adecco SA-KGV beträgt aktuell 14,09. Im Jahr 2025 erzielte Adecco SA einen Umsatz von 21,634 Mrd.CHF sowie ein EPS von 1,64 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Adecco

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