Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Dividendenaktie
|
16.04.2026 10:02:58
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Dividende zahlt Adecco SA den Anteilseignern
Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Adecco SA am 15.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 CHF je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung von Adecco SA beziffert sich auf 164,96 Mio. CHF. Damit wurde die Adecco SA-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 59,92 Prozent vermindert.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Der Adecco SA-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 19,19 CHF in den Feierabend. Heute wird der Adecco SA-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Adecco SA-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Adecco SA-Wertpapiers 4,33 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,47 Prozent.
Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Adecco SA-Kurs via SIX SX um 70,55 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -26,92 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Adecco SA-Kurs.
Dividendenprognose von Adecco SA
Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,12 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 5,39 Prozent bedeuten.
Adecco SA-Kerndaten
Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Adecco SA beträgt aktuell 3,121 Mrd. CHF. Das Adecco SA-KGV beträgt aktuell 14,09. Im Jahr 2025 erzielte Adecco SA einen Umsatz von 21,634 Mrd.CHF sowie ein EPS von 1,64 CHF.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adecco SA
Analysen zu Adecco SA
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|21,10
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.