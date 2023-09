SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Adecco SA-Investment abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Adecco SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 30,86 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,240 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 01.09.2023 122,03 CHF wert, da der Schlussstand 37,66 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,03 Prozent erhöht.

Der Adecco SA-Wert an der Börse wurde auf 6,30 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at