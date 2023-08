SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Adecco SA abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Adecco SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Adecco SA-Anteile bei 32,25 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hat, hat nun 310,078 Anteile im Depot. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 04.08.2023 11 469,77 CHF wert, da der Schlussstand 36,99 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,70 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Adecco SA eine Marktkapitalisierung von 6,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at