SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Adecco SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Adecco SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Adecco SA-Papiers betrug an diesem Tag 61,87 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Adecco SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,616 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 23,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,30 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 38,30 CHF entspricht einer negativen Performance von 61,70 Prozent.

Adecco SA war somit zuletzt am Markt 3,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at